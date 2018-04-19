Otostopla bindiği otomobilin karıştığı kazada öldü

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Nusrettin İnanoğlu'nun (35) otostop çekerek otomobile bindiği belirtildi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Yeniçağa Şahnalar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ceylan Bayar yönetimindeki 34 SZ 7922 plakalı otomobil, Mevlüt Öztürk yönetimindeki 06 ER 310 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan Bayar ile yanındaki İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı. Güzergah üzerindeki Gerede ilçesine gitmek için otostopla otomobile binen Nusrettin İnanoğlu ise oturduğu arka koltukta yaşamını yitirdi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İnanoğlu'nun cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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