Otostopla fuhuş yapan 2 travestiye gözaltı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da otostop yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travesti, polis tarafından yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbarla Çorum-Samsun karayolunun 10'uncu kilometresinde iki travestinin yoldan geçen araçlara otostop çektiğini öğrendi. Bunun üzerine bölgeye giden polisler, 2 şüpheliyi fuhuş pazarlığı yaptıkları otomobilin içinde yakalayıp gözaltına aldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

