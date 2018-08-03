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Otostopla fuhuş yapan 2 travestiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

ÇORUM'da otostop yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travesti, polis tarafından yakalandı.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da otostop yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travesti, polis tarafından yakalandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbarla Çorum-Samsun karayolunun 10'uncu kilometresinde iki travestinin yoldan geçen araçlara otostop çektiğini öğrendi. Bunun üzerine bölgeye giden polisler, 2 şüpheliyi fuhuş pazarlığı yaptıkları otomobilin içinde yakalayıp gözaltına aldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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