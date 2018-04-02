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Otostoplu gasp çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Beykoz Dağ yolunda otostop çeken kadını aracına alan ve serasına götüren adam, kadınla işbirliği yaparak kendisini takip eden 2 şahıs tarafından gasp edildi.

Beykoz Dağ yolunda otostop çeken kadını aracına alan ve serasına götüren adam, kadınla işbirliği yaparak kendisini takip eden 2 şahıs tarafından gasp edildi. Elleri ve ayakları bağlanan adamın kredi kartlarını alan şahıslar 20 bin lira harcama yaptı. 24 saat geçmeden yakalanan şahıslar adliyede tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Beykoz dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet köyünden Bozhane köyü istikametine seyir halinde olan Muzaffer U. (50), yolda otostop çeken bir kadın gördü. Aracını durduran Muzaffer U. kadına, “Nereye gitmek istiyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine kadın da, “Riva’ya gitmek istiyorum beni götürür müsün?” diye cevap verdi. Bunu üzerine kadını aracına alan adam, kadının isteği üzerine Riva’daki serasına gitti.
Ellerini ve ayaklarını bağladılar
Muzaffer U. ve kadın seraya geldikten sonra kadınla işbirliği yaparak aracı takip eden silahlı 2 şahıs bir anda içeriye daldı. Adama, silah doğrultarak “Kızı mı kaçırdın?” diyen şahıslar Muzaffer U.’nun ellerini ve ayaklarını bağladı. Ardından Muzaffer U.’nun cebindeki kredi kartlarını gasp eden şahıslar zorla şifresini öğrendikten sonra seradan çıktı. Önce banka ATM’lerine giderek 20 bin lira çeken şahıslar ardından markette alışveriş yaptı. Şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Şahısların ATM’den para çektiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
24 saate geçmeden yakalandılar
Olayın ardından perişan halde güç bela kurtulan Muzaffer U., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurun ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şahısların eşkallerini tespit eden polis, kimliklerini de belirledi. Adresleri tespit edilen Gamze B.(20), Tayfun S.(21) ve E.K.(17) Çekmeköy’de araçla seyir ettikleri esnada polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Şubeye götürülerek sorgulanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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