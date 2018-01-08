Otoyolda 13 kilo eroinle yakalandılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada 13 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Sakarya Emniyeti Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a seyreden bir otomobili takibe aldı. Araç, TEM yolu Adapazarı gişelerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 25 paket içerisinde 13 kilo 50 gram eroin ve 6.87 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.K. (43) ve C.K. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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