Otoyolda yolun karşına geçmek isterken canından oldu

Hatay’da bir kişi, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, E-5 karayolu Kırıkhan-Hassa istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aktaş yönetimindeki 27 E 0896 plakalı otomobil, otoyol üzerinde seyir halindeyken, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Bahri Yücel’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yücel, bacağından ve başından ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı Yücel, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yücel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.