Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü’nde 19 yaşındaki Can Mutlu oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önünde saat 21.30’da meydana geldi. Can Mutlu’nun fakülte girişindeki banktaki hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mutlu’nun kalp krizine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi.

Can Mutlu’nun uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesette enjektör, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Üniversiteyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenen Can Mutlu’nun cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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