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Ovacık’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bir ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş hayvan telef oldu.Yangın, Tatuşağı köyünde dün akşam Mustafa Tat’a ait ahırda meydana geldi.

Ovacık’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bir ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, Tatuşağı köyünde dün akşam Mustafa Tat’a ait ahırda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Tat, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda saman ve ot olduğu için yangının büyümesi üzerine içeride bulunan 11 inek, 5 dana ve bir at telef oldu.
Yangının akşam saatlerinde tesadüfen fark edildiğini belirten mal sahibi Mustafa Tat, “Dün gece köyde yoğun bir duman kokusu vardı. Dışarı çıkıp baktık evlerde bir şey yoktu. Evin yaklaşık 400 metre yakınındaki ahıra doğru gittiğimizde kokunun oradan geldiğini fark ettik. Kapıyı açtığımızda ahır alev almıştı. İçeride saman ve ot da olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiyeye haber verdik ama söndürene kadar bütün hayvanlarımız telef oldu”dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ovacık’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

Ovacık’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

Ovacık’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

Ovacık’ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

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