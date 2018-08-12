Ovit Yayla Şenlikleri'ni son gün sis bastı

Ekşioğlu Vakfı 20'inci Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri'nin 2'inci gününde, Rize, Erzurum ve Trabzon'dan gelen yaklaşık on bin kişi yaylada toplandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Galipcan Ekşioğlu'nun da izlediği şenliklerde alanda toplanan kalabalık birlikte Türk Bayrağı açtı. Sunuculuğunu Necati Selvitop'un gerçekleştirdiği şenliklerde, Karadenizli sanatçılar Aslıhan Çiçek, Turan Şahin ve Volkan Arslan sahne aldı. Karadenizli sanatçıların konserleri sırasında vatandaşlar el ele dakikalarca horon oynadı. Şenlik alanında yöresel ürünler sergileri de açıldı. Bölgede üretilen ekmek, tereyağı, süt ve süt ürünleri ile el emeği göz nuru işlemeli çorap ve örtüler sergilendi.

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere İlçesi'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenen Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri sona erdi. Yaylada, sanatçı Altay'ın sahne aldığı sırada etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmedi.

YAYLAYI SİS BASTI

Şenlikte sanatçı Altay da sahne aldı. Sevenlerine doyumsuz müzik ziyafeti sunan şarkıcının konseri sırasında Ovit Yaylası bir anda sisle kaplandı. Altay sisle kaplanan ve adeta göz gözü görmeyen yaylada verdiği konser vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Altay, şarkılarına oynayarak eşlik eden kalabalığa 'Durmak yok oynamaya devam' çağrısında bulundu.

BAŞKAN VEKİLİ SÜLEYMAN EKŞİ: KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ YAŞATIYORUZ

Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Süleyman Ekşi, birlik, sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi, kültürel değerlerin yaşatılması için yaptıkları şenliklerin bölgemizin tanıtıma ve insanların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi. Ekşi, "Cuma günü güneşli bir havada şenliklerimizi başlattık. Bugün de rahmetle yağmurla kapatıyoruz. Gelecek yıl yine şenliklerde buluşmayı diliyorum" dedi.

Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı İbrahim Ekşi de, "Şenliklerde amacımız birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bölgemiz kültürü olan horonu birlikte oynamaktır. Cumhurbaşkanımızı davet etmiştik. Kendisi bana programının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını belirterek hemşerilerine selamlarını iletti. Ovit Dağı gibi bizde kendisinin arkasındayız. Gelecek yıllarda şenliklerimiz daha kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Şenlikler, Karadenizli sanatçıların türküleri eşliğinde oynanan horonlarla sona erdi.

