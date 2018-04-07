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Oxford Socrates ödüllü Cizreli modacının hedefi dünya markası olmak

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

İNGİLTERE'de 4 yıl önce 'en iyi yönetici ve en iyi marka' dalında Oxford Socrates ödülüne layık görülen, Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı firması sahibi ve modacı Cizreli Mehmet Sait Dalmış (39), hedefinin dünya markası olmak olduğunu söyledi.

Oxford Socrates ödüllü Cizreli modacının hedefi dünya markası olmak

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-İNGİLTERE'de 4 yıl önce 'en iyi yönetici ve en iyi marka' dalında Oxford Socrates ödülüne layık görülen, Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı firması sahibi ve modacı Cizreli Mehmet Sait Dalmış (39), hedefinin dünya markası olmak olduğunu söyledi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğan Mehmet Sait Dalmış, lise eğitimini tamamladıktan bir süre sonra kurduğu Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı firması için Ankara'ya yerleşti. Yaklaşık 18 yıldır Ankara'da üniversite kazanamayan öğrencileri sınavsız bir şekilde yurt dışında bulunan anlaşmalı devlet üniversitelerine gönderen Mehmet Sait Dalmış, geçen yıl ise Makedonya Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ancak hukuk fakültesini bitirmesine rağmen kendi firmasında işine devam eden Mehmet Sait Dalmış, diğer yandan ise ilkokulda hayalini kurduğu modaya merak sardı. Yaklaşık 1.5 yıldır moda üzerine çalışan Mehmet Sait Dalmış, çok sayıda yerli ve yabancı ünlü ile çalışıyor. Dalmış ayrıca, 2014 yılında İngiltere Oxford Socrates Değerlendirme Kurulu tarafından, 'En iyi yönetici ve en iyi marka' dalında çifte ödüle layık görüldü.
'HEDEFİM DÜNYA MARKASI OLMAK'
Hukuk fakültesine bitirmesine rağmen modaya merak sardığını söyleyen Dalmış, "İlkokul beşinci sınıftan itibaren modaya hevesim oldu. Hatta sokaktan geçerken dahi yırtık kağıtları alıp kalemle çiziyordum. Okunmayan gazetelerden elbise modelleri yapıyordum. O günden beri merakım oldu ve yaklaşık 1,5 senedir hazır giyim olarak hem tasarımları yapıyorum, hem de modelistliği yapıyorum. Avrupa'nın 17 ülkesine hazır giyim olarak satışımız var. Yerli ve yabancı birçok ünlüyü giydiriyorum. Ben hukuk okudum ama hiçbir zaman yapmayı düşünmedim. Benim tek hedefim, dünya markası olmak" dedi.
'EN PRESTİJLİ ÖDÜLDÜR'
Bir yandan modayla uğraşıp diğer yandan ise kurduğu firmada yaptığı başarılı işler sonucu, 2014 yılında kazandığı Oxford Socrates ödülü hakkında bilgi veren Dalmış, "İlgili olduğum alanda 'en iyi marka ve en iyi yönetici' olarak çifte dalda bu ödüle layık görüldüm. Yaptığım disiplinli çalışmalardan dolayı beni layık gördüler. İngiltere Oxford sarayında aldım. İnternetten araştırdığım kadarıyla daha önce bu ödül eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e layık görülmüştü. Oxford Socrates ödülü, yüksek eğitim ve entelektüel alanda en prestijli ödüldür. Katılımcıları bilim adamlar, akademisyenler, politikacılar, bürokratlar ve iş adamlarıdır" diye konuştu.
Cizre'de bölgenin ilk sigorta şirketini kurduğunu ve birçok ödül kazandığını söyleyen Dalmış, bu ödülün ise kendisi için sürpriz olmadığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

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