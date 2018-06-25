Oy kullanmaya gelince yakalanan 22 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 22 kişiyi oylarını kullanmasının ardından gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 22 kişiyi tespit ederek, oy kullanacakları sandıklara gittiklerinde yakaladı. Oy kullanmalarına izin verilen kişiler daha sonra gözaltına alındı. Yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan Ş.T., yağma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası olan A.G, yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan G.D., yağma suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası olan M.K., cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan S.Ç., tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan Ş.D., yaralama suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası olan S.Ç, hırsızlık suçundan 11 ay hapis cezası bulunan Y.T ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. 22 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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