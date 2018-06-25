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Oy pusulası fotoğrafı paylaşan 6 kişiye adli işlem 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, tercihinin mühürlü olduğu oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.  Isparta'da, oy kullandıktan sonra çektiği pusulanın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, tercihinin mühürlü olduğu oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Isparta'da, oy kullandıktan sonra çektiği pusulanın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamında, Zübeyde Hanım İlkokulu 1224, ŞAİK Anadolu Lisesi 1290, Kaçıkoç Anadolu Lisesi 1304, Nazmi Toker Ortaokulu 1388, Mustafa Gözütok Ortaokulu 1140 ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1025 numaralı sandıklarda oy kullandıktan sonra pusulanın fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Ayrıca 3 kişi hakkında da iş yerini açık bulundurduğu gerekçesiyle seçim yasağı kapsamında işlem yapıldı. Seçim günü il merkezinde 13, ilçelerde 5 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

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