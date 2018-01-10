Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Bağcılar'da, oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Yurtcan oyun oynadığı darbukayı, bir süre sonra kafasına geçirdi. Bu sırada kafası sıkışan Bünyamin bebek ağlamaya başladı. Darbukayı bebeğin kafasından çıkaramayan ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu darbuka kesilerek, bebek kurtarıldı.

Operasyondan sonra Bünyamin Yurtcan Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yurtcan'ın ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.