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Oynama yaptığı senedi icraya koydu, gerçeği jandarma ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Salih İ., daha önce ev sattığı Muzaffer Çokuçkun'dan alacağı olduğunu iddia ederek 21 bin dolarlık senedi icraya koydu.

Oynama yaptığı senedi icraya koydu, gerçeği jandarma ortaya çıkardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, Salih İ., daha önce ev sattığı Muzaffer Çokuçkun'dan alacağı olduğunu iddia ederek 21 bin dolarlık senedi icraya koydu. İtiraz üzerine senedi inceleyen Jandarma Kriminal Laboratuarı, 1000 doların başına 2 konularak senedin 21 bin dolar yapıldığını tespit etti.
Kahramanmaraş'ta 52 kişi, yaklaşık 15 yıl önce ev aldıkları müteahhit Salih İ.'nin borçları olmamasına rağmen kendileri hakkında icra takibi başlattığını belirterek dolandırıcılık yaptığını öne sürdü. Salih İ.'nin icra takibini de yıllar önce ev alırken imzaladıklarını ancak alamadıklarını öne sürdükleri senetleri kullandığını ve birçok senedin üzerinde de oynama yapıldığını belirten 52 kişi, Salih İ., hakkında dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şikayetçilerden biri olan Muzaffer Çokuçkun (66), Salih İ.'nin 21 bin dolarlık senetle kendisi hakkında icra takibi başlatmasına avukatı aracılığıyla itiraz etti. Çokuçkun'un, bin dolarlık senedin tahrifat yapılarak 21 bin dolar yapıldığını belirtmesi üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi, senedi incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği'nde gönderildi. Burada yapılan incelemede senet üzerinde tahrifat yapıldığı tespit edildi. İnceleme sonunda mahkeme gönderilen raporda şöyle denildi:
"Senet üzerinde tahrifat yönünden yapılan incelemede rakamla değerin belirtildiği Türk Lirası hanesinde bulunan, orijinalinde '1000$' olan ibarenin ön kısmına farklı mürekkepli kalem ile '2' rakamının eklenerek '21000$' ibaresine dönüştürülmesi, '1000$' ibarelerinin ve ödeyecek hanesinde bulunan 'Muzaffer Çokuçkun ve K.Maraş' ibarelerinin üzerinden de mükerrer geçişler yapılması suretiyle tahrifat yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.
'BİN DOLARLIK SENET VERMİŞTİM'
Adliye önünde açıklama yapan Muzaffer Çokuçkun, Salih İ.'nin birçok kişiyi bu yöntemle mağdur ettiğini belirterek, "2003'te 23 milyar 200 milyon liraya Salih İ.'den daire aldım. Bin dolarlık senet vermiştim. O eski oynama yaparak senedi 21 bin dolar yapmış. 21 bin doları 101 bin lira olarak icraya koymuş. Ben de mahkemeye verdim sahtecilik yaptığı ortaya çıktı" diye konuştu.

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Oynama yaptığı senedi icraya koydu, gerçeği jandarma ortaya çıkardıOynama yaptığı senedi icraya koydu, gerçeği jandarma ortaya çıkardıOynama yaptığı senedi icraya koydu, gerçeği jandarma ortaya çıkardıOynama yaptığı senedi icraya koydu, gerçeği jandarma ortaya çıkardı

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