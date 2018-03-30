HABER

Oyun salonu görünümlü uyuşturucu imalathanesine polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 23:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde oyun salonu görünümlü uyuşturucu imalathanesine polis ekiplerince yapılan baskında çok sayıda esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Buca ilçesinde 3 zehir tacirinin atari salonu görünümlü bir işletmede uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.

İzmir’in Buca ilçesinde oyun salonu görünümlü uyuşturucu imalathanesine polis ekiplerince yapılan baskında çok sayıda esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Buca ilçesinde 3 zehir tacirinin atari salonu görünümlü bir işletmede uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen Narkotik polisleri şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucunda, polis ekipleri bugün akşam saatlerinde söz konusu işletmeye baskın yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin oyun salonunda yaptığı aramada zemin kata gizlenmiş bir imalathane ortaya çıktı. Özel havalandırma, sulama ve ışık sistemlerinin kullanıldığı imalathanede 38 saksıda yetiştirilmiş esrar ele geçirildi. Oyun salonuna imalathane kuran şüpheliler M.F. H.E. ve A.S. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Otomobile tüfekli saldırı: Yaralılar var

Otomobile tüfekli saldırı: Yaralılar var

Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.