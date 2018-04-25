Oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkında hapis istemi

İstanbul Ataşehir’de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve polise direnmekten tutuklanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç hakkında 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ataşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 polis memuru müşteki olarak yer alırken, 15 Mart 2018 tarihinde polis ekiplerinin takibindeki Sinan B.’den şüpheli Adnan Koç’un uyuşturucu madde satın aldığı ve Ataşehir’de bir kafeye girdiği anlatıldı. Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Müşteki 4 polisin kafeye girdikleri, şüpheliler Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç’a kimliklerini göstererek kendilerini tanıttıklarının belirtildiği iddianamede, şüpheli Adnan Koç’un üst aramasında 4 adet şeffaf poşete sarılı satışa hazır halde 2 gram Kokain bulunduğu, şüpheli Ahmet Koç’un üst aramasında ise 1 adet alüminyum folyoya sarılı olarak satışa hazır halde 0.4 gram gelen metamfematin maddesi bulunduğu kaydedildi.

Polise direnip hakaret ettiler

Şüphelilerin polis merkezine götürülmek üzere kafeden çıkarıldıklarının anlatıldığı iddianamede, müşteki polis memurlarının şüpheli Adnan Koç’u polis otosuna bindirdikten sonra şüpheliler Ahmet ve Mehmet Hayri’nin kargaşa çıkardıkları, yakalanan şüphelinin kaçmasına imkan sağlamak adına müşteki polislere mukavemet ederek, "Biz sizin polis olduğunuza inanmıyoruz, polis olsanız da fark etmez. Biz kimseye adam vermeyiz buradan" dedikleri ve bağırıp hakaret ettikleri belirtildi. Polis memurlarını darp ettiler

İddianamede şüpheli Mehmet Hayri Koç’un müşteki polis memuru S.İ.’nin kimliğini el çabukluğu ile çekip aldığı, şüphelilerin müşteki polislerin müdahale etmek için peşinden gittikleri belirtilerek, şüpheliler Adnan Koç ve Ahmet Koç’un yalnız kalan müşteki polis memuru S.İ.’yi darp ettikleri ve şüphelilerin polis memuru M.K.’ya saldırmak için hareket ettikleri anlatıldı. Silahlarına el koydular

Müşteki polis memuru M.K.’nın şüphelilerin dur ihtarına uymaması üzerine silahını çıkararak havaya kontrollü şekilde 2 el ateş ettiği, şüphelilerin ise uyarı ateşine aldırış etmediklerinin belirtildiği iddianame, şüpheliler Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç’un polis memuru M.K.’nın üzerine doğru koşarak tekme ve yumruk atıp darp ettikleri ve silahını aldıkları belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç’un, diğer müşteki polisler S.İ. ve E.H.’nin yanına koşarak gittikleri sırada yerde yatan polis M.K’nın 155’i arayarak destek istediği anlatılarak, şüpheli Ahmet Koç’un, silahla dolduruş yapma hamlesinde bulunduğu ve müşteki S.İ.’nin kafasına silah kabzası ile vurduğu kaydedildi.

Şüpheli Ahmet Koç’un silahla ateş ederek müştekiler S.İ. ve E.H.’yi öldürmeye teşebbüs ettiğinin belirtildiği iddinamede, şüpheliler Adnan Koç ve Ahmet Koç’un silahı müşteki polisler S.İ. ve E.H.’nin kafasına doğrultarak olay yerine gelen müşteki polis Z.M.’yi tehdit ettiği vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Ahmet Koç’un polis memuru Z.M.’nin vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiği, ancak silahın ateş almadığı anlatılırken, müşteki Z.M.’nin arkadaşlarının can güvenliğini düşündüğü için silahını şüphelilere doğrultmadığı, şüpheliler Ahmet ve Mehmet Hayri Koç’un Z.M.’yi yere yatırarak darp ettikleri, silahı ensesine dayayarak zorla beklettikleri kaydedildi.

İddianamede, olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlatılırken, polis merkezinin önüne giden diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı’nın yüksek sesle küfür ederek kargaşa çıkarmaya çalıştıkları, müştekiler Z.H., S.B.’yi yaraladıklarının belirtildi.

Şüpheli Mehmet Koç’un rehberinde kayıtlı bir numaraya, "Milleti İçerenköy karakolunun önünde topla, polisle birbirimize girdik" şeklinde mesaj attığı vurgulandı.