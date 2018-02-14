Oyuncu Levent Can’ın muhasebecileri, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

Oyuncu Levent Can’dan muhasebe işlemleri için aldıkları paraları, gerektiği şekilde ilgili kurum ve kuruluşlara yatırmayarak menfaat sağladıkları iddiasıyla 2 muhasebecisinin yargılandığı davada mahkeme, dava dosyasının görevsizlik ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Oyuncu Levent Can’dan vergi borcu adı altında aldıkları 105 bin TL’yi muhasebe işlemleri için kullanmayarak üzerlerine aldıkları iddia edilen muhasebecilerin 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar Arif Taylan Şahin ve Cemal Koray Şahin katılmazken, müşteki Levent Can ve avukatı Ufuk Atıcı salonda hazır bulundu.

“Başka bir oyuncu arkadaşımı da dolandırdılar”

Duruşmada söz alan müşteki Levent Can, sanıkların cezalandırılmasını isteyerek, “Zararım karşılanmamıştır. Ayrıca vergi borçlarım da devam etmektedir. Sanıklar ıslah olmamaktadır, eylemlerine devam etmektedir. Başka bir oyuncu arkadaşımı da aynı şekilde dolandırmıştır” dedi.

“Müvekkilimin kendilerine olan güvenini kullanarak dolandırdılar”

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Ufuk Atıcı ise, “Sanıklar 3 yıl boyunca müvekkilimin kendilerine olan güvenini kullanarak, bilerek ve isteyerek hesaplarına para geçirmişlerdir, kasıtlı dolandırmışlardır” diyerek sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarını talep etti.

Dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek

Kararını açıklayan mahkeme, 2 sanığın yargılandığı davanın konusu eylemin "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, dolandırıcılık" suçu kapsamında olabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dava dosyasının İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Sanıkların yargılanmasına Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müştekinin muhasebe işlemlerini yürüttükleri, şüphelilerin müştekiden 2013, 2014, 2015 yıllarında ödenmesi gereken KDV, vergi, Bağkur prim, bağkur yapılandırma, spotaj ücreti ve benzer isim altında çeşitli ödemeler için fazla miktarda para istedikleri anlatılmıştı.

Müştekinin şüphelilerin hesabına istedikleri paraları yatırdığı ancak şüphelilerin müştekinin yaptığı ödeme toplamından 105 bin TL’nin ilgili yerlere yatırılmayarak şüphelilerin üzerinde kaldığının kaydedildiği iddianamede, sanıklar Arif Taylan Şahin ve Cemal Koray Şahin’in "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.