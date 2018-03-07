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Öz babası yıllarca kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 08:11 | Son Güncelleme

İstanbul’da yıllarca babasının cinsel istismarına uğrayan ancak susmak zorunda kalan 17 yaşındaki bir genç kız, sonunda dayanamadı ve gece yarısı karakola gitti.

Öz babası yıllarca kabusu yaşattı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde önceki gece saat 02.00 sıralarında polis merkezine giden 17 yaşındaki D.Y. “Babam bana cinsel istismarda bulundu” diyerek şikâyetçi oldu. İlk kez 8 yaşındayken babasının tacizine uğradığını, sonra da hiç rahat bırakmadığını söyleyen D.Y., istismarın yıllardır sürdüğünü anlattı. Genç kızın ifadesi nöbetçi savcılığa bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre savcılığın talimatıyla 42 yaşındaki baba M.Y. ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden M.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar istanbul Kağıthane

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dizi, film, teknoloji, kemalizm, saçma sapan özgürlük anlayışları..! izmir neden kadına şiddette, tacizde ilk sıralarda?
Allah'ın adaletini uygulamayan bir de söz de müslüman ülkesi! Şeytanın adaleti ile yönetirsen ülkeyi bunlar olur.
kıyamet kopsun artık diyorum bazen, böyle rezil bir müslüman toplumun bu hale gelmesini görmek daha acı... allahın laneti üzerinize olsun, doğruysa babanın, değilse kızının ...
Görmeden birşey denmez. iftirada olabilir babası kızını sıkıstırıyorsa dışarı çıkma neden geç geldin gibilerden kızda iftira atmış olabilir
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