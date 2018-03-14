HABER

Öz kızı isyan etti: Babam diplomamı satıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

11 yıllık öğretmen olan Gülhan Yıldız, 'Babam, diplomamın sahtesini çoğaltarak satışını yapıyor ve bunların her birinden 40-45 bin lira para kazanıyor. Sahte diploma satmaktan yakalanmıştı. Şu anda aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yapılabilecek herhangi bir dolandırıcılıktan dolayı ben sorumlu tutulabilirim' dedi

Öz kızı isyan etti: Babam diplomamı satıyor!

Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olan 32 yaşındaki Gülhan Yıldız, babasının diplomasına el koyduğunu ve çoğaltıp sattığını iddia etti.

Genç öğretmenin suçlamalarının temeli 10 yıl öncesine dayanıyor. 2008 yılında 17 ilde eş zamanlı sahte diploma yapan çeteye operasyon düzenlendi. 60 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. İddiaya göre o çetenin başında ise Gülhan Yıldız'ın o dönem okul müdürlüğü yapan babası vardı.

"40-45 BİN LİRA PARA KAZANIYOR"

Yıldız aynı zamanda mesleğin kaybetme tehlikesi de yaşıyor. İddiasına göre babası maaşını alabilmek için kendisinin vasi tayin edilmesini istedi. Bunun için de kızının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek mahkemeye başvurdu.

11 yıllık öğretmen olan Gülhan Yıldız, "Babam, diplomamın sahtesini çoğaltarak satışını yapıyor ve bunların her birinden 40-45 bin lira para kazanıyor. Sahte diploma satmaktan yakalanmıştı. Şu anda aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yapılabilecek herhangi bir dolandırıcılıktan dolayı ben sorumlu tutulabilirim" dedi.

Show Haber'in ulaştığı baba, daha önce sahte diploma satma suçundan tutuklandığını kabul etti, ama kızının diplomasını almadığını söyledi. (Habertürk)

Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sahte diploma Gülhan Yıldız Anadolu Üniversitesi çocuk gelişimi

En Çok Okunan Haberler

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

Öldürmeden önce sigara ve su içirmiş

Öldürmeden önce sigara ve su içirmiş

Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Doktora silahla tehdit iddiası (2)

Doktora silahla tehdit iddiası (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.