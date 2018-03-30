HABER

Öz kızına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 21:00 | Son Güncelleme

Malatya’da bir baba, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.

Malatya’da bir baba, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. 3 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Çöşnük Parkında akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre E.K. (63), kızı P.K.(26) ve yanında bulunan Ş.F. (36) ile M.N. (31) isimli erkek arkadaşlarına silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Göğsünden aldığı kurşun yarası ile ağır yaralanan genç kız, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, diğer yaralılar Ş.F. ve M.N. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kaçan baba kısa süre sonra polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovana rastlanılırken, tedavi altına alınan P.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bülent Arınç'a büyük şok!Bülent Arınç'a büyük şok!
ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklamasıABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Karamel bir ilk oldu

Karamel bir ilk oldu

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.