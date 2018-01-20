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Öz yeğenine tacizde bulunan amcaya 17 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 12:28 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstinaf Mahkemesi, suç tarihinde 15 yaşından küçük olan 17 yaşındaki öz yeğenine cinsel istismarda bulunan amcanın aldığı beraat kararını kaldırarak, sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar duruşmasına katılan kızın babası, "Sanık benim ağabeyimdir, suçlu olduğunu biliyorum ancak şikayetçi değilim" dedi.

Öz yeğenine tacizde bulunan amcaya 17 yıl hapis

Son sözü sorulan sanık, "İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm.İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

2001 doğumlu öz yeğeni D.C.'ye 2015 yılında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile amca T.C. hakkında 2016 yılında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. T.C. hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlaması ile açılan davanın iddianamesine göre mağdure D.C., amcasının tehditleri nedeni ile cinsel istismar olayını ailesinden kimseye anlatmadı. İddianamede, D.C.'nin kavga ettiği kız arkadaşı E.Ş.'nin olayı D.C.'nin ailesine anlattığı, ancak D.C.'nin anne ve babasının amca T.C.'nin kızlarına cinsel yönden zarar verebileceklerine inanmadıkları için şikayetçi olmadıkları, mağdur D.C.'nin 29 Eylül 2016 tarihinde doğrudan polise şikayeti amca T.C. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

YEREL MAHKEMEDE BERAAT ETTİ

T.C. yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmedi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2017 tarihli karar duruşmasında delil yetersizliğinden T.C.'nin beraatine karar verdi.

AİLE VE BAKANLIK BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Mağdur D.C. ve katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı beraat kararını istinafa taşıdı. Kararın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yaptığı duruşmada Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği beraat kararını kaldırdı.

'SANIK BENİM ABİMDİR, SUÇLU OLDUĞUNU BİLİYORUM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasına mağdur D.C.'nin ailesi ve sanık ile tarafların avukatları katıldı. Sanık T.C.'den şikayetçi olduğunu söyleyen D.C.'nin annesi H.C., kızının sanığın yaptıkları yüzünden intihara kalkıştığını söyledi. D.C.'nin babası E.C. de kızının kardeşi olan sanık hakkında söylediklerine inandığını belirterek, "Sanık benim ağabeyimdir. Suçlu olduğunu biliyorum. Annesine, kardeşlerine, bütün sülalesine zarar verdi. Bütün aile bize karşı cephe aldı, şikayette vazgeçmemizi istiyorlardı. Şu an aileden kimseyle konuşmuyoruz. Ama çocuğumun doğru söylediğini de biliyorum. Ancak şikayetçi değilim" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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SANIK: BENİ DÜŞÜNEN YOK

Mahkeme sanık T.C.'ye son sözünü sordu. Sanık, "İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm. İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

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17 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği kararı baraat kararını kaldırarak, sanığı, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.T.C.'ye, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl ceza veren mahkeme, "Tehdit" suçu yönünden ise sanığın beraatine karar verdi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
vayyy beee suçlu olduğunu biliyor davacı değilmiş nasıl bir kansızlık lan bu heee
İSLAMCI AHLAKLI TOPLUM YAPISI ŞAŞIRMAYIN YOLA DEVAM EDİN BERABER ISLANIN O YOLDA REZİLLER..
okkalı bir küfrü hak ediyorsun ama nasılsa kontrol eden admin yayınlamaz... ama cehennem hem o amca için hemde senin gibiler için var...
@djeren_soylu_2017 senin dinin hangisi? yoksa dinsiz misin? (''İslamcı ahlaklı toplum yapısı') kurban ol İSLAM AHLAKINA. sapık insanın yaptığı bir olayı nasıl İslam a yapıştırıp küfür edersin? hemen ÖZÜR dile. seni şikayet edeceğim.
@djeren_soylu_2017 Buna islamcı değil arap ahlakı desek daha doğru olur. Türk ahlakında baba o amcayı kendi elleriyle öldürür.
oh ne ala memleket, adam sapik, pedofil, hem suclu hem güclü. kizin hayatini karartmis sonra beni düsünen yok de, PES!
BABASIDA TAM MAL MIŞ ?
Burada sikayetci olmayacagini soyleyen babadan, beraati i isteyen amcadan once yillar once beraat veren mahkemeyi sorgulamak gerek. adaletin olmadigi yerde bunlar normal.
Allahım hem bababnın, hem de amcanın belasını versin. bu nasıl iş utanmazlar
gittiğin yerde işe ihtiyacın olmucak merak etme içerde seni düşünecek birileri olacaktır işlediğn suç yanına kalmaz ordada
9 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA NİKAH DA DAHİL HER TÜRLÜ ÇOCUK İSTİSMARI SAPKINLIKTIR.
senin gibi babanın allah bin belasını versin
babaya bak hele aklıma başka şeyler geliyor acaba abiden sus payı paramı aldın az ceza alsın dite aslında sana tek lafım yere batsın senin babalığın keşmer
nahh sana beraat az bile vermişler
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