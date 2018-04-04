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Özalp’ta 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yapıldı.

Özalp’ta 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 6 bin 590 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen B.B. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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