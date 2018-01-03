HABER

Özçekim yaparken kaleden düşme anı kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

DAHA ÖNCE HAVADA FOTOĞRAF ÇEKTİRME DENEMELERİ YAPMIŞ

Şanlıurfa'da Pazartesi günü tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 8 çocuk babası Halil Dağ'ın (39), daha öncede demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken fotoğraf denemeleri yaptığı ortaya çıktı. Ölümünden kısa sürede önce çekildiği belirtilen fotoğrafları yeni ortaya çıkan Halil Dağ'ın, kale eteklerindeki demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken kent manzarasını arkasına alacak şekilde fotoğraf çektirdiği anlaşıldı. Doğum gününde ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın, sık sık yaşamını tehlikeye atacak sekilde fotoğraflar çektirmek için denemeler yaptığı ifade edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden olay! Tarlada bulundular

Şoke eden olay! Tarlada bulundular

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.