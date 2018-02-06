HABER

(Özel) 1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

Maltepe Kapalıçarşı’da bulunan tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Maltepe Kapalıçarşı’da bulunan tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda tuvalete bakan şahıs ile çevredeki bir esnaf yaralandı.
Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesin Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre öğlen saatlerinde çarşı içerisindeki tuvalete giren iki kişi ücret ödemeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren yüzde 70 engelli görevli Şeref Zengin (42), şahıslardan ücretlerini ödemelerini istedi. Ücretlerini ödemeyen şahıslarla Zengin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın da müdahale ettiği kavga sonucunda, ücretlerini ödemeyen 2 şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelen şahıslar etrafa kurşun yağdırdı. İki şahsın açtığı ateş sonucunda yüzde 70 engelli tuval görevlisi Şeref Zengin ile çevredeki esnaf Ali Ekşi yaralandı. Yaralılar, çevre esnafın ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı garsona kurşun yağdırdı

Tartıştığı garsona kurşun yağdırdı

KOM Şube’den Ortaca ve Dalaman’da operasyon

KOM Şube’den Ortaca ve Dalaman’da operasyon

12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.