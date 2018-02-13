(Özel) 15 saniyede cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı

Kağıthane’de hırsız, park halindeki minibüsten malzeme indiren gencin cep telefonunu güpegündüz yaklaşık 15 saniyede kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi pes dedirtti.

Olay, saat 14.50 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki bir kart üretim firmasında çalışan Mehmet Taşan, öğle saatlerinde minibüs ile depoya malzeme getirdi. Aracından inen Taşan, cep telefonunu ve tableti aracında bıraktı. Taşan daha sonra aracın sağ tarafına geçerek getirdiği malzemeleri depoya götürmeye başladı. Tam o esnada sokak arasından çıkan kimliği belirsiz bir hırsız, soğukkanlı bir şekilde araca yaklaştı. Taşan’ın malzeme taşıdığını gören hırsız, aracın kapısını açarak 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonu kaşla göz arasında çaldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güpegündüz 15 saniyede hırsızlık

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşan aracın sağ tarafına geçerek malzeme taşıyor. O esnada sokak arasından çıkan hırsız araca yaklaşıyor. Taşan’ın malzeme taşıdığını gören hırsız, daha sonra kapıyı açarak cep telefonunu alıyor. Hırsız ardından çaldığı cep telefonunu cebine koyarak hiçbir şey olmamış gibi caddeden uzaklaşıyor.

Olayın ardından aracına binen Taşan, cep telefonunu göremeyince çalındığını düşünerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Taşan görüntülerde yaptığı incelemede sonucunda cep telefonunun bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Görüntüleri alan Taşan, polis merkezine ardından da savcılığa giderek şikayette bulundu.