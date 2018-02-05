(Özel) 24 saniyede televizyon hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü’nde yüzleri kapalı 3 hırsız bir emlak dükkanının camını taş ve tekmelerle kırıp, duvarda asılı piyasa değeri 3 bin liralık televizyonu çalıp kaçtı. 24 saniyede yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Gece saatlerinde bir emlak dükkanına gelen maskeli 3 hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra ellerine geçirdikleri büyük taşlarla camı kırmaya başladı. Taşla birkaç kez denemeden sonra bir kısmını kıran hırsızlar, daha sonra tekmeleyerek kırdıkları camdan içeriye girdi. Bu sırada alarmın çalınmasıyla birlikte büyük panik yaşayan hırsızlar 24 saniye gibi kısa bir sürede içeride duvara asılı televizyonu alıp kaçtı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

“Kendi dükkanına girer gibi camı kırıp giriyorlar”

Emlakçı Hakan Çatmakaş ise yaşanan olayı aktararak, "Olay 27 Ocak gecesi telefonuma alarm mesajı geldi. Bende alarmdan yaklaşık 6 dakika sonra buraya geldim. Geldiğim de ön giriş kapısının camının kırıldığını ve içeriden televizyonun alındığını görünce hemen 155’i aradım onlarda kısa bir süre içerisinde geldiler. Olayı incelediler. Görüntüleri izledim adamlar çok rahatlar. 3 kişiler sanki kendi dükkanına girer gibi camı kırıyorlar giriyorlar. İşin acı tarafın çevreden hiç kimse buna bir duyarlılık göstermemiş bu kadar gürültülü bir iş olmasına rağmen ben ona çok üzüldüm. Karşı komşumuz vardı oranın bekçisi o bile çıkıp bakmamış. Demek ki o da korkmuş" dedi.

24 saniyede hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı ise farklı açılardan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri maskeli 3 hırsızın etrafın izlemeleri taş ve tekme ile camı kırıp içeri girmeleri, duvara asılı televizyonu aldıktan sonra kaçmaları görülüyor.