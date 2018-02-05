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(Özel) Acemi hırsız parke taşıyla kapıyı kıramayınca böyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

Ümraniye’de et ürünleri satan bir şarküteriye girerek soygun yapmak isteyen acemi hırsızın taşla kapıyı kırmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı.

Ümraniye’de et ürünleri satan bir şarküteriye girerek soygun yapmak isteyen acemi hırsızın taşla kapıyı kırmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı. Otomatik kapının zarar gördüğü olayda, hırsız kayıplara karıştı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.25 sıralarında Ümraniye Dudullu Tepeüsü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kimliği belirsiz bir hırsız, Server Ergindağlar’a ait et ürünleri satan şarküterinin önüne gelerek dakikalarca oturdu. Bir yandan etrafı gözleyen hırsız diğer yandan da işyerini gözetledi. Ayağa kalkarak işyerine doğru yaklaşan hırsız içeriye baktıktan sonra önce elleriyle kapıyı açmaya çalıştı. Ancak açmakta başarılı olamayan hırsız daha sonra kapıdan birkaç metre uzaklaşarak dolaşmaya başladı. Tekrardan etrafı kolaçan eden hırsız bu kez de otobüs durağının yanındaki parke taşını eline aldı. Etraftan kimsenin geçmemesini fırsat bilen hırsız daha sonra elindeki taşı kapıyı doğru fırlattı. Kapının kırılmaması üzerine hırsız koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın taşı fırlattığı kapıda 2 bin 500 liralık zarar meydana geldi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Parke taşını kapıya fırlattı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız işyerinin önünde dakikalarca oturuyor. Etrafı kolaçan eden hırsız zaman zaman da içeriyi gözetliyor. Ardından bir süre çevrede dolaşan hırsız, durağın yanından parke taşı alıyor. Hırsız daha sonra elindeki taşı işyerinin kapısına fırlatıyor. Çarpmanın etkisiyle kapı zarar görüyor ancak kırılmıyor. Hırsız da koşarak uzaklaşıyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızın bulunmasını için çalışma başlattı.

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