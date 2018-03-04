HABER

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Üsküdar’da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki otobüsüne çarptı.

Üsküdar’da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki otobüsüne çarptı. Biri ağır iki kişi yaralandı.
Olay, 03.00 saatlerinde, Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cemil Batuhan(18) yönetimindeki 34 BAH 87 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde bulunan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ileri doğru kayarken, hurdaya dönen otomobilin içerisinde ki 2 kişi, çevrede ki vatandaşların yardımı ile otomobilden güçlükle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Can Çetin (17) ve ehliyetsiz sürücü Cemil Batuhan’ı olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevrede ki çeşitli hastanelere götürüldü. Burada tedavi altına alınan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cemil Batuhan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Can Çetin’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

1 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
2 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
3 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
4 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
5 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
6 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
7 / 7

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Bursa’da akıl almaz kaza

Bursa’da akıl almaz kaza

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.