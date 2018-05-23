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ÖZEL APARATLI HIRSIZLIK ŞEBEKESİ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki 6 evin kapı kilitlerini özel aparatla açtıktan sonra altın ve nakit para olmak üzere toplam 90 bin TL çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından kaçamadı.

İZMİR'in Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki 6 evin kapı kilitlerini özel aparatla açtıktan sonra altın ve nakit para olmak üzere toplam 90 bin TL çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından kaçamadı. Kameraların görüntülediği ve Gürcistan uyruklu oldukları belirlenen 3 kişi, yakalanıp tutuklandı. Geçen nisan ayında Konak ve Karşıyaka'daki apartman dairelerinde peş peşe hırsızlıklar yaşandı. Toplam 6 evden yapılan hırsızlıkları inceleyen polis, daire kapılarının aynı yöntemle açıldığını belirledi. Hırsızlık yapılan apartmanlar ile yakınlarındaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Bürosu ekipleri, yöntemde olduğu gibi hırsızlığı yapanlarında da aynı kişiler olduğunu saptandı. Üç kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin üyelerinden birisinin apartman önünde bekleyip gözcülük yaptığı diğer ikisinin ise dairelerin kapılarını özel aparat sayesinde açtıkları tespit edildi. Polisin incelemeleri sırasında hırsızların Gürcistan uyruklu oldukları ve kentteki otellerde yada günlük kiralık evlerde kalıp izlerini kaybettirdikleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri de belirlenen Gürcistan uyruklu 26 yaşındaki V.M., 28 yaşındaki P.S. ve 31 yaşındaki M.G. yakalandı. Hırsızlık şebekesi üyelerinin yakalandığı otel odasındaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ile kapı kilitlerini açmaya yarayan özel aparatlar ele geçirildi. Çete üyesi V.M.'nin hırsızlıktan kaydı olduğu, ayrıca İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı. Hırsızlık şüphelilerinden P.S.'nin geçen yıl kentteki 8 evden hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı. Görüntü Dökümü --------------------- - Hırsızlık yaptıkları sırada ve sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri - Adliyeye gönderilen şüphelilerin görüntüleri Haber Taylan YILDIRIM İZMİR, (DHA)

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