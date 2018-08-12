(ÖZEL)- ARKADAŞINI EMNİYET KEMERİ GİBİ KULLANDI KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI

-O anlar güvenlik kamerasında Haber: Hakan KAYA/İSTANBUL DHA Şişli'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak takla atan 2 kişi yaralandı. Sürücünün arkasında oturan kişi havada takla atıp yere düşene kadar arkadaşının belini bırakmadı. Arkadaşını adeta emniyet kemeri gibi kullanan yolcunun o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Şenses'in kullandığı motosiklet İdil sokağa gireceği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şenses ve arkasında oturan kişi motosikletten fırlayarak takla attı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görerek olay yerine çevredekiler yaralıların yardımına koştu. Sürücünün arkasında oturan kişi havada takla atıp yere düşene kadar arkadaşının belini bırakmadı. Arkadaşını adeta emniyet kemeri gibi kullanan yolcunun o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------- Güvenlik Kamerası -Motosikletin virajı alamayarak bariyere çarpması -Motosikletten fırlayan kişilerin havada takla atması -Çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koşması



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