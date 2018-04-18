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(Özel) Askerden izne gelen genç direğe çıkarak intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Sultangazi’de askerden izne gelen genç, kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşının çalıştığı alışveriş merkezinin (AVM) karşısındaki polis kamerası direğine tırmanarak intihar girişiminde bulundu.

Sultangazi’de askerden izne gelen genç, kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşının çalıştığı alışveriş merkezinin (AVM) karşısındaki polis kamerası direğine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yarım saat süren çabaların ardından genç, ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı’nda meydana geldi. İddiaya göre, vatani görevini yaptığı öğrenilen A.D., geçtiğimiz gün izne geldi. Genç, bir süre önce tanıştığı sevgilisi S.K.’yı cep telefonuyla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Genç kızın reddetmesi üzerine A.D., sabah sevgilisinin evine giderek önünde beklemeye başladı. İddiaya göre çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.K.’nın önünü kesen genç, “Benim olmazsan seni kaçırırım” diyerek tehdit etti. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından S.K. polis merkezine giderek A.D. hakkında şikayette bulundu. Genç kız, ardından AVM’deki iş yerine giderek çalışmaya başladı. A.D. de, AVM’nin önüne gelerek cep telefonundan S.K.’yı aradı. Genç kıza “Dışarıya çıkmazsan intihar edeceğim” diyen genç, ardından yarı çıplak şekilde AVM’nin karşısındaki polis kamerası direğine tırmandı. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise itfaiye merdiveni yardımıyla gencin yanına çıkarak ikna çalışmalarına başladı. İkna çalışmaları sürdüğü esnada A.D., polis ekiplerine “Kız arkadaşımla aram bozuk, kendisiyle görüşmek istiyorum” dedi. Bunun üzerine ekipler tarafından getirilen S.K.’yı gören genç, ikna edilerek aşağıya indirildi. Kız arkadaşının ilgisini çekebilmek için direğe çıktığını ifade eden genç, üzeri giydirilerek polis aracına bindirildi. Sultangazi Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan genç, ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İntihara kalkışan A.D. ve sevgilisi S.K.’ya yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

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