HABER

(Özel) Ataşehir’de demir hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Ataşehir’de bir yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşayan vatandaş, 20 bin liralık zarara uğradığını ifade ederken, hırsızlık şüphelisi şahıslar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık olayı Ataşehir’de yaşandı.

Ataşehir’de bir yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşayan vatandaş, 20 bin liralık zarara uğradığını ifade ederken, hırsızlık şüphelisi şahıslar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık olayı Ataşehir’de yaşandı. Demir işleri ile uğraşan Muammer Saraçoğlu isimli vatandaş, 1 yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşadı. Oturduğu evi iş yeri olarak da kullanan Saraçoğlu’nun çoğunlukla demir olan malzemelerini gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi şahıslar, gece vakitlerinde 2 kez girdikleri yerde toplam maliyeti 20 bin lira olan tel örgü, direkler sıcak hava perdesi ve araba yıkama makinesini çaldı. Saraçoğlu, yaşadığı hırsızlık olayı sonrası polise başvurduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
Defalarca hırsızlık olayı ile karşı karşıya geldiğini ifade eden Muammer Saraçoğlu, “Ben çelik işi yapıyorum demirciyim. Artan malzemeleri de dükkanım olmadığı için bahçemde muhafaza ediyorum. Son çalınan tel örgü ve direkleri de burada muhafaza ettim. Ama yine de buradaki çekçekçiler tarafından çalındı. Alt katta güvenlik kamerasını kırarak içeri girmişler. Bir tane sıcak hava perdesi bir tane araba yıkama makinesi aşağı yukarı 200 - 300 metre seyyar kablo götürüyorlar” dedi.

Hırsızlar güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık olayında kağıt toplama arabası ile gelen şüpheli şahısların gece vakti apartmanın içine girip malzemeleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.