(Özel) ATM’nin kendisinden önceki müşteri için verdiği parayı böyle aldı

İSTANBUL (İHA) Maltepe’de, banka ATM’sinden kendisinden önceki müşterinin parasını alan şahıs, kameralara yansıdı. Para çekmeye çalışırken sıkıntı yaşayan ve kenarda bekleyen paranın asıl sahibine de bakan 50 yaşlarındaki şahıs, hiçbir şey olmamış gibi aldığı bin 500 lira ile kayıplara karıştı.

Olay geçtiğimiz aylarda Maltepe Küçükyalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Karataş isimli vatandaş Küçükyalı’daki banka ATM’sinden bin 500 lira para çekmek istedi. Bir süre bankamatik başında bekleyen Karataş, ATM’nin parasını vermemesi üzerine birkaç adım geriye çıkarak internet hesabını kontrol etmeye başladı. Bu sırada işlem yapmak üzere gelen bir vatandaş ATM’den verilen parayı görerek aldı. Bir süre etrafına bakan ve kendinden önceki kişinin birkaç adım gerisinde durduğunu gören şahıs, parayı iade etmek yerine ATM’nin çevresinden uzaklaştı. İnternet hesabına paranın olmadığını görerek banka yetkilileri ile görüşen Karataş, soluğu savcılıkta aldı. Savcılık kanalı ile ATM görüntüleri temin eden Karataş, gördüğü görüntü karşısında adeta yıkıldı.

“Parayı aldıktan sonra da bize bakıyor, içerledim bu duruma”

Kendisinden sonra gelen kişinin parayı alarak gittiğini gören Karataş, “Bin 500 lira para çekmek istedim. ATM parayı vermedi. Başka ATM’ye geçtim. Orada da para çıkışı olmayınca ayrıldım. İnternet hesabına baktığımda para çekilmiş gözüküyordu. Yaklaşık 6 ay sonra görüntüler geldi. Görüntüleri incelediğimizde 20 saniye kadar sonra bankamatiğin parayı verdiğini, bu sırada 50 yaşlarındaki bir vatandaşın bu parayı alarak cüzdanına koyduğunu gördüm. Parayı aldıktan sonra da bize bakıyor. İçerledim bu duruma. Yaptığı bir hırsızlık var. Eğer ekranlarda kendini görürse, eşine dostuna karşı yüzü kızarsa benim için bir kazanç. Kendisini görsün utansın. Eğer iade ederse davamdan vazgeçerim. Ama herhangi bir işlem yapmazsa zaten eninde sonunda bulunacaktır” diye konuştu.

Önce şaşırdı sonra parayı aldı

Yaşanan olay saniye saniye ATM’nin kameralarına yansıdı. Görüntülerde Halil Karataş’ın bir arkadaşı ile bir süre ATM başında durarak para çekmeye çalıştığı görülüyor. Bir süre paranın verilmesini bekleyen Karataş’ın daha sonra birkaç adım geriye çıkarak telefonundan internet hesabına baktığı görülüyor. Karataş ve arkadaşının çekilmesiyle ATM’ye gelen 50 yaşlarındaki şahsın ATM’nin verdiği para karşısında önce şaşırdığı sonra bu parayı aldığı görülüyor. Parayı cüzdanına koyduktan sonra kameralara bakan şahsın arkasına döndüğünde Karataş ve arkadaşını tekrar gördüğü ama parayı iade etmek yerine hızla buradan uzaklaştığı görülüyor.