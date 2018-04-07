(Özel) Balkondan girdikleri evin kapısından çıktılar

Mecidiyeköy’de 15 dakika arayla bir eve gelen hırsızlık çetesi, balkonuna tırmanarak camını açıp girdikleri evden plazma televizyon çaldı. Kapıdan çıkan şahısların gerçekleştirdiği hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişiden oluşan hırsızlık çetesi, gece saatlerinde bir binanın önüne geldi. Binanın birinci katına girmeyi gözlerine kestiren hırsızlardan biri önce balkona tırmandı. Sürgülü pencereyi açan hırsız güvenlik kamerasını fark edince yola atlayarak diğeriyle beraber apar topar kaçtı. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrardan sokağa gelen hırsızlar fark edilmediklerini anlayınca yeniden balkona tırmandı. Bu kez içeriye giren hırsız, ev sahibi Taner Çalışkan ve misafiri evde uyudukları esnada 4 bin lira değerindeki plazma televizyonu çaldı. Hırsız kucağına aldığı televizyonla beraber ardından evden çıkarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.