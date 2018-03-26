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(Özel) Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 08:57 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta benzin istasyonuna yakıt ikmali için gelen aracın sürücüsü aniden hızlanan aracının kontrolünü kaybederek yakıt pompası önündeki koruma demirine çarptı.

Esenyurt’ta benzin istasyonuna yakıt ikmali için gelen aracın sürücüsü aniden hızlanan aracının kontrolünü kaybederek yakıt pompası önündeki koruma demirine çarptı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, aracın pompa yerine demire çarpması faciayı önledi.
Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt E-5 yanyolda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 EK 602 plakalı aracın sürücüsü S.T. mazot almak için benzinliğe geldi. Yakıtı olmadığı için duran araç tam benzinlik girişinde aniden hızlandı. S.T.’nin hakimiyetini kaybettiği araç yakıt pompalarının önünde bulunan koruma demirine hızla çarparak savruldu. Aracın üzerinde yakıt pompalarının olduğu kutuya çarpmaması büyük bir faciayı önledi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Farklı açılardan kameraların kaydettiği görüntülerde, aracın hızla gelmesi ve pompaların önünde bulunan koruma demirine çarpması görülüyor.

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