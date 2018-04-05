(Özel) Beşiktaş’ta iki kadının saç başa kavgası kamerada

Beşiktaş’ta iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasına saç başa kavga etti. O esnada orada olan taksi şoförü bir müddet kavgayı şaşkınlık içinde izledikten sonra kadınları ayırmaya çalıştı. Başka bir vatandaş ise elinde sigarası ile izledikten sonra şoföre yardım etti. Kadınların görenleri hayrete düşüren kavgası ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazmadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kadınlar biranda yol ortasında saç başa kava etmeye başladı. O esnada orada olan bir taksi şoförü kadınların kavgasını bir müddet şaşkınlık içinde izledi. Daha sonra taksi şoförü kadınları ayırmaya çalıştı. Başka bir vatandaş da kavgayı elindeki sigarası ile bir müddet izledikten sonra şoföre yardım etti. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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