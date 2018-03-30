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(Özel) Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmada kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 2 grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı olayda, saldırganın ateş açması ve kaçması kameralara yansıdı.Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta 2 grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı.

(Özel) Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmada kamerada

Beyoğlu’nda 2 grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı olayda, saldırganın ateş açması ve kaçması kameralara yansıdı.
Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta 2 grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışma sonucu Bayram Demir (25) sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Olay yerinde 40 adet boş kovan bulunurken, kurşunların isabet ettiği araç ve binalar zarar görmüştü. Büyük paniğin yaşandığı olay ise kameralara yansıdı.

Ateş açma anı kamerada
Görüntülerde, saldırgan olduğu öne sürülen 2 şahıs kaçıyor. Bir süre sonra ise eli silahlı bir şahsın ateş açtığı görülüyor. Ateş açan saldırgan bir süre sonra ara sokağa girip kaçıyor.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(Özel) Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmada kamerada

(Özel) Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmada kamerada

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