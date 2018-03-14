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(Özel) Bıçaklı kavga kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te iki kişi arasında sözlü olarak başlayan kavgada bir kişi kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

İstanbul Fatih’te iki kişi arasında sözlü olarak başlayan kavgada bir kişi kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Yaşanan bıçaklı kavga ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Fatih’te iki kişi arasında sözlü olarak başlayan kavgada bıçaklar konuştu. İddialara göre, M.Ç ile E.F isimli şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. İki şahsın kavgasını ise M.A. isimli genç araya girerek ayırmaya çalıştı. Ancak sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar konuştu. Kavgada E.F. isimli genç cebinden çıkardığı bıçakla M.Ç.’yi kalçasından 2 defa arka arkaya bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra E.F. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde M.Ç.’nin ara sokaktan çıkarak, köşede sohbet eden E.F ile M.A.’nın yanına geldiği ve aralarında tartışma başladığı görülüyor. Bu sırada M.A. kavgayı önlemek için araya giriyor ancak iki şahıs arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşüyor. E.F isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla M.Ç.’nin arkasına geçiyor ve bıçağı kalçasına 2 defa saplıyor. M.Ç.’yi bıçakla yaralayan şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı genç ise sekerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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