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(Özel) Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 09:03 | Son Güncelleme

Esenlerde giyim mağazasına gelen 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasaya yöneldi.

Esenlerde giyim mağazasına gelen 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasaya yöneldi. Kasada sadece bozuk para olduğunu görünce hiçbir şey çalmadan dükkandan ayrılan zanlılar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Esenler’de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim firmasının Esenler’deki şubesine müşteri kılığında 1 kadın 1’i erkek 2 şüpheli geldi. Kadın şahıs dükkandaki satış temsilcisini oyalarken, erkek şüpheli ise dükkan içinde keşfe başladı. Dükkanı neredeyse didik didik eden şahıs, kasanın olduğu bölümdeki her çekmeceyi teker teker elleriyle yokladı.
Kasada sadece bozuk paraları görünce hiçbir şey çalmadan çıktı
Dükkan içerisinde başka bir kasanın olduğunu düşünen erkek şüpheli, üst katlara da çıktı. Başka bir kasanın olmadığını anlayan erkek hırsız tekrar kasanın olduğu çekmecelere yöneldi ve burada teker teker çekmeceleri açmaya başladı. Çekmecelerin yanına eğilip içini boşaltacağı sırada bozuk paraları gören hırsız hayal kırıklığına uğradı. Dükkanda çalışan kişinin cep telefonunun masa üzerinde durmasına rağmen onu da çalmadan dükkandan ayrıldı.
Bozuk paraları beğenmeyen hırsız kamerada
İlginç hırsızlık girişimi, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir şahıs dükkan içerisine giriyor önce kıyafetlere bakan şahıs yalnız olduğundan emin olduktan sonra kasanın olduğu yere yöneliyor. Burada defalarca çekmeceleri karıştıran hırsız bir süre sonra kamera açısından çıkıp üst katlara gidiyor. Tekrar aynı noktaya gelen ve çekmeceleri tek tek kontrol ediyor. Rahat tavırlarla çekmeceleri karıştıran hırsız bozuk paraları görünce hayal kırıklığına uğrayarak mağazadan ayrılıyor.

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