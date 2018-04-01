Türkiye’de çok sayıda vatandaşı binlerce lira dolandırdığı ileri sürülen ‘Paund’ şebekesi, Bursalı emekli uzman çavuşun da emekli ikramiyesini elinden aldı.

Doğuda hudut görevini tamamlayıp üç yıl önce emekli olan uzman çavuş Bülent Özdemir, görev yaptığı hudut karakolunda emir eri olan M.Ş. tarafından iddiaya göre 50 bin lira dolandırıldı. M.Ş, Isparta’dan Özdemir’i telefonla arayıp, görüşmek istediğini belirtti. Özdemir de kabul ederek kendisini Bursa’ya davet etti. M.Ş, yaptığı işi anlatmaya başladı. Bu sırada yaptığı işi daha iyi anlatabilmesi için telefon açtığı F.K.’ya verdi. Telefonda F.K, hayvan ticareti yaptıklarını, daha sonra ellerine miras yoluyla bol miktarda Sterlin ve Paund geçtiğini, bunları bozdurmak istediklerini söyleyip, Özdemir’i Isparta’ya çağırdı. Özdemir, M.Ş. ile beraber Isparta’ya F.K.’nın yanına gitti. M.Ş. ile F.K, arabada duran çantanın içerisinden bir adet 20 paund ve bir adet 50 sterlin alarak, Özdemir’e gösterdi. Özdemir, "Bu paranın çalıntı ya da sahte olduğunu ben nereden bileyim’ dedi. Bunun üzerine o sırada çağırdıkları "Saf Çoban" lakaplı biri, "Yorgancı Bayram gibi sizde mi beni döveceksiniz" diye bağırmaya başladı. Bu sırada F.K. lafa girip, "Bu paralar bunun ölen annesinden kalmış. Yemek parası bile yok. Herkese güvenemiyoruz. İyi insanlara gitsin diye uğraşıyoruz. Belki değerli bir şeydir" dedi.

Bunun üzerine Özdemir ile kuyumcuya giden şahıslar, çantadan 20 Paund, bir de 50 Sterlin çıkarıp gösterdi. Kuyumcu paraların değerli olduğunu, ama bozamayacağını söyledi. M.Ş. ile F.K, ellerinde bir çanta dolusu Paund olduğunu belirtince, Özdemir, emeklilik ikramiyesi 40 bin lirayı bankadan çekerek kendilerine verdi. Şüpheliler paraları sayma bahanesi ile arabaya bindi. Bu sırada Özdemir’in boşluğundan faydalanıp araç ile hızla kaçıp izlerini kaybettirdiler.

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Özdemir, köyün girişinde bulunan jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri şüphelilerin daha evvel de çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığını belirledi. Bu işin peşini bırakmayan Özdemir, Isparta’dan yola çıkarak, zanlıların Denizli’de izlerine ulaştı. Fakat o da işe yaramadı. Aynı hikaye ile dolandırılan daha yüzlerce vatandaşın olduğunu tespit eden Özdemir, onlarla irtibata geçti. Zanlıların toplam 10 milyona yakın vurgun yaptığı, ancak hala firarda oldukları öğrenildi.

Sosyal medyadan lüks yaşantıları paylaştılar

Paund şebekesi sosyal medya hesaplarından dolandırdıkları vatandaşların paraları ile lüks içinde yaşadıkları görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi. Özdemir ve diğer mağdur vatandaşlar bu şebekenin izini sürüyor. Fakat halen herhangi bir işlem yapılmadığı için mağdur vatandaşlar çareyi BİMER ve CİMER’e başvurmakta buldu. Mağdur vatandaşlar dolandırıcıların bulunması için emniyet güçleri ve devletten yardım bekliyor.

Bülent Özdemir, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.