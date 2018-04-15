(Özel) Büyükçekmece’de kimyasal paniğe neden olan zanlı tutuklandı

Büyükçekmece’de boş araziye kimyasala madde dökerek hayvanların telef olmasına neden olan zanlı, yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Büyükçekmece’de 4 Nisan’da boş bir araziye dökülen kimyasal bir madde 9 koyun ve 10 tavuğun ölümüne neden olmuştu. Bölgeyi karantinaya alan ekipler, ilk çalışmalarında maddenin hidrojen siyanür olduğunu belirlemişti.
Olayı soruşturan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimyasal maddeyi araziye döken zanlıyı gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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