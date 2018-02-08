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(Özel) Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:21 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenden kıyafet çalan kadın kameralara yakalandı.

Sultanbeyli’de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenden kıyafet çalan kadın kameralara yakalandı. Mankenin üzerindeki kıyafeti çalarak sanki kendi kıyafetiymiş gibi eline alarak yoluna devam eden kadının rahatlığı bu kadarına pes dedirtti.
Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir giyim mağazasının önünden geçen kadın önce bir süre kıyafetlere ve etrafa baktı. Ardından kimsenin kendisini görmediğinden emin olan kadın mağazanın önünde duran cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. Mankenden çıkararak çaldığı kıyafeti sanki kendisininmiş gibi koluna takan kadın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güpegündüz yaşanan kıyafet hırsızlığı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülere yansıyan kadının rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.
Mağaza çalışanı Ali Naim Boran hırsızlık ile ilgili olarak, “Biz içeride müşteriyle ilgilenirken kadının biri geliyor. Yanında da bir kız çocuğu daha var içeride elemanı oyalıyor. Kadın kıyafeti çıkarıyor ve sanki kendi kıyafetiymiş gibi koluna atıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.”

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