(Özel) Çatıda işçilerin yürekleri ağızlara getiren çalışması

Bahçelievler’de yerden metrelerce yüksekte iş güvenliği olmadan çatı onarımı yapan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.
Bahçelievler’de bir çatıyı onaran işçiler canlarını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Yüreklerin ağza geldiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 5 katlı bir binanın çatısında onarım yapan işçiler, iş güvenliğini kuralını umursamayarak canlarını hiçe saydı. Görüntülerde çatıda çalışan işçilerin yerden metrelerce tehlikeli bir şekilde, onarım yaptığı görülüyor.
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı
Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum