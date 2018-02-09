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(Özel) Çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:31 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıyı onarmaya çalışan bir kişi, yürekleri ağızlara getirdi.

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıyı onarmaya çalışan bir kişi, yürekleri ağızlara getirdi. Ölüme davetiye çıkartan şahsın o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısındaki korkulukları ayaklarının arasına alarak güvenlik önlemi almış gibi çatıyı tamir etmeye çalışan bir kişi yürekleri ağıza getirdi. Binanın çatısını tamir etmeye çalışan şahsın adeta ölüme davetiye çıkartması görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan bu tehlikeli anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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