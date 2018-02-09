Pendik’te yaşayan bankacı Kenan Kır, CHP’li Öztürk Yılmaz’ın Başkonsolos olduğu ve DEAŞ tarafından rehin alındığı dönemde teröristlere kendini ’muhasebeci Kenan’ olarak tanıtmasının gündeme gelmesiyle, ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Kır, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Kenan’lar, hep kaçan insanlar mı, vatan haini olan insanlar mı ki burada bu ismi seçmiştir" dedi.

DEAŞ terör örgütü mensupları 11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yerleşkesine baskın düzenleyerek aralarında dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da bulunduğu 46 kişiyi rehin almıştı.

CHP’li Öztürk Yılmaz’ın o dönemde teröristlere kendini "muhasebeci Kenan", Musul Konsolosluğu’nda özel harekat polisi olarak görev yapan Abdulsettar Yaşar’ı da başkonsolos olarak tanıttığı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Haberi duyan 43 yaşındaki bankacı Kenan Kır, ismini değiştirmeye karar vererek, soluğu adliyede aldı. Avukatıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Kır, dilekçesini Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesine sundu.

“’Kenan’ isminin olumsuz anılmasından rahatsız oluyorum”

Dilekçede, "Daha önce T.C. Musul Konsolosluğu’nda Konsolos görevini icra eden Öztürk Yılmaz, terörist gruplarca alıkonulmuş ve bu süreçte cereyan eden olaylar neticesinde gerçek kimliğini gizleyerek kendini muhasebeci Kenan olarak tanıtmıştır. Kenan isminin medyada olumsuz bir şekilde anılmasından ötürü ismimden rahatsız oluyorum” ifadelerini kullanarak isminin Fahrettin olarak değiştirilmesini talep etti.

“Gerçek kimliğini gizlemesi, küçük düşürücü bir durum”

Adliye çıkışında açıklama yapan Kenan Kır, “Türkiye Cumhuriyeti kimliği altında ve ülkenin dışarıda temsili bakımından önemli kişi sayılan bir konsolos, gerçek kimliğini gizleyip, ‘Kenan’ ismini kullanarak kendini farklı kişi olarak tanıtmış. Bu hem devletimizin onurlu bir görevini üstlenmişken yapmış olduğu büyük bir hata, hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürücü bir durumdur” dedi.

“Kenan’lar vatan haini olan insanlar mı ki burada bu ismi seçmiştir?”

İsminin Fahrettin olarak değiştirilmesini istediğini kaydeden Kır, “Kenan’lar, hep böyle kaçan insanlar mı, vatan haini olan insanlar mı ki burada bu ismi seçmiştir. Ben, bu ismi kullanmak istemiyorum. Bundan sonra kullanacağım isim Medine Fatihi Fahrettin Paşa’nın ismidir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımız canla başla mücadele ederken, biz de bireysel olarak en sert tepkiyi vermek zorundayız. Bende 40 küsür yıldır kullandığım ismimi değiştirerek böyle bir tepki vermek istedim” şeklinde konuştu.

“Müvekkilim, millli bir duruş sergiledi”

Avukatı Eyüp Karataş ise isim değişikliği için gerekli başvuruları hukuki mercilere ilettiklerini söyleyerek, “Müvekkilime, kararından dolayı milli bir duruş sergilediği için ve cesaretli bir karar aldığı için teşekkür ediyoruz. Umarım bu hatada bulunanlar gerekli dersi çıkarır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.