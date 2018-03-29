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(Özel) Çocuk hırsızı yakalayıp önce itiraf ettirdiler sonra dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

Sultangazi’de hırsızlık için girilmedik ev bırakmayan 13 yaşındaki çocuk hırsız, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak götürüldüğü parkta önce suçu itiraf ettirildi ardından da darp edildi.

Sultangazi’de hırsızlık için girilmedik ev bırakmayan 13 yaşındaki çocuk hırsız, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak götürüldüğü parkta önce suçu itiraf ettirildi ardından da darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çocuk hırsız daha sonra polis tarafından suçüstü yakalandı.
Sultangazi Gazi ve Yunus Emre Mahallesi’nde çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması üzerine vatandaşlar canından bezdi. Bunun üzerine harekete geçen mahallelinin gençleri, hırsızlık için evlere giren 13 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak mahalledeki bir parka götürdü. A.T.’yi önce yaptığı hırsızlıkları itiraf ettiren gençler ardından da darp etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gençlerin serbest bıraktığı A.T. geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1425 Sokak üzerindeki bir eve girdi.
Elektrikli testereyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Hırsız buradan elektrikli testere ile el feneri çaldıktan sonra kaçmaya başladı. O esnada Gazi Cebeci Caddesi devriye gezen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı fark ederek “dur” ihtarında bulundu. Polis ekiplerini gören hırsız ise ihtara uymayarak elindeki testereyi bırakıp kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T. çaldığı malzemelerle birlikte Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Hırsızlık suçundan çok kez gözaltına alındığı öğrenilen A.T. bürodaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çalmadık bir şey bırakmadı
Öte yandan ilçede hırsızlara yönelik devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, geçtiğimiz 13 Mart Salı günü saat 00.10 sıralarında 2 kişinin elinde bir poşet dolusu cep telefonuyla beklediği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.Ç. (15) gözaltına alındı. M.A.Ç.’nin yanındaki Suriye uyruklu M.S. (13) ise koşarak kayıplara karıştı. Poşette yapılan armada ise 15 adet cep telefonu, farklı marka ve modellerde 27 adet kol saati, 6 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet de şarj bataryası ele geçirildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda gözaltına alındığını öğrenilen M.A.Ç. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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