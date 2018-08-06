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Özel dedektiflik şirketi sahibi, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da özel dedektiflık şirketi sahibi Nejat D.

Özel dedektiflik şirketi sahibi, intihar etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da özel dedektiflık şirketi sahibi Nejat D. (35), oturduğu apartmanın teras katında kendisini asarak yaşamına son verdi. Nejat D.'nin uzun süredir Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığıyla mücadele ettiği, hastalığın ağırlığına dayanamayıp intihar etmiş olabileceği kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Kanal Mahallesi 4755 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Özel dedektiflik şirketi olan evli ve 1 çocuk babası Nejat D., apartmanın teras katında kendisini asarak yaşamına son verdi. Nejat D.'den birkaç saat haber alamayan eşi, komşusuyla birlikte polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eve gelen polisler apartmanda detaylı arama yaptı. Teras katına çıkan polis, Nejat D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ile savcının çalışmasının ardından Nejat D.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yakınları, uzun süredir FMF hastalığıyla mücadele eden Nejat D.'nin, ateşlenme, karın, akciğer ve eklemlerde ağrıya yol açan iltihabi hastalığın ağırlığına daha fazla dayanamayıp yaşamına son vermiş olabileceğini belirtti.

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Özel dedektiflik şirketi sahibi, intihar ettiÖzel dedektiflik şirketi sahibi, intihar etti

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