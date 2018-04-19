(ÖZEL) Dolandırıcının yakınları esnafın parasını ödedi

Sultanbeyli’de fırında çalıştığını öne sürerek esnaftan ürün alan ve ödeme yapmadan kayıplara karışan dolandırıcının yakınları, yaşananları televizyondan izleyince duruma kayıtsız kalmadı. Dolandırıcının yakınları esnafın zararını karşıladı.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde bir markete girerek gıda ve temizlik alışverişi yapan 40 - 45 yaşlarında kimliği belirsiz bir kişi, mahalle fırınında çalıştığını öne sürerek ödemeyi sonra yapacağını söyleyip ürünleri alıp gitmişti. Farklı marketlerden de aynı şekilde dolandırıcılık yapan kişi İhlas Haber Ajansı’nın haberi üzerine açığa çıkmıştı. Televizyonda yakınlarının bir marketi dolandırdığını gören iki kişi, dün saat 11.00 sıralarında markete gelip 175.47 TL tutarındaki ürünlerin parasını ödedi.

Dolandırıcının akrabaları markete gelip parayı ödedi

Parayı dolandırıcının akrabalarından alan market sahibinin kızı Başak Akkaya, “Dün sabah saatlerinde içeriye bir ağabey ve bir abla girdi. Poşetleri alıp giden kişinin akrabası olduğunu parayı ödemek söylediler. Ben de 175.47 TL olduğunu söyledim. Ödediler ve bu durumdan dolayı İhlas habere teşekkür ediyoruz” dedi.