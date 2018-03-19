HABER

(Özel) E-5’te takla atan araç yan yola uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

E-5 Avcılar Mevkii’nde henüz bilinmeyen nedenle hususi bir araç takla atarak yan yola uçtu.

E-5 Avcılar Mevkii’nde henüz bilinmeyen nedenle hususi bir araç takla atarak yan yola uçtu. Ters dönen araç içindeki sürücü yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Avcılar mevkinde meydana geldi. B.U. yönetimindeki 34 PH 7275 plakalı araç Esenyurt istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanyola doğru uçtu. Refüjdeki betonunda etkisi ile takla atan aracının içinde sıkışan B.U.’yu olay sırasında oradan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.U.’yu yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastanedeki sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir ara durma noktasına gelen trafik polislerin yönlendirmesi ile kontrollü olarak akmaya başladı. Takla atıp ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!
Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.