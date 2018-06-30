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Özel ekip, 2 yıldır kayıp olan Yasin'i aramaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akören ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce 6 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin için Ankara'dan gelen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, çalışmalarına başladı.

Özel ekip, 2 yıldır kayıp olan Yasin'i aramaya başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akören ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce 6 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin için Ankara'dan gelen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, çalışmalarına başladı.
Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü-Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı, ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.
ÖZEL EKİP ÇALIŞMALARA BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı'nın geçen günlerde kayıp çocukların bulunması için 20 personelin görevlendirildiğini açıklamasının ardından Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Konya'ya gelerek, 818 gündür kayıp olan Yasin'in bulunması için çalışmalara başladı. Özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip Akören ilçesine giderek aile ve mahalleli ile görüşecek.

FOTOĞRAFLI

Özel ekip, 2 yıldır kayıp olan Yasin'i aramaya başladıÖzel ekip, 2 yıldır kayıp olan Yasin'i aramaya başladıÖzel ekip, 2 yıldır kayıp olan Yasin'i aramaya başladıÖzel ekip, 2 yıldır kayıp olan Yasin'i aramaya başladı

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