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(Özel) Ellerinde bıçaklarla sokağa inen çocuklar 11 aracın lastiğini patlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da gece saatlerinde ellerinde bıçaklarla sokağa çıkan 10 yaşlarındaki 3 çocuk, park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla keserek patlattı.

Şanlıurfa’da gece saatlerinde ellerinde bıçaklarla sokağa çıkan 10 yaşlarındaki 3 çocuk, park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla keserek patlattı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Akıllara durgunluk veren olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarındaki 1’i kız 3 çocuk, sabaha karşı ellerindeki bıçaklarla park halindeki 11 aracın lastiğini keserek, patlattı. Güvenlik kamarasına da yansıyan görüntülerde, sokakta park halindeki araçların yanına yaklaşan çocuklar, lastiklere defalarca bıçak sapladı. Koşar adımlarla bir araçtan diğer aracın yanına giden çocuklar, sırayla bütün araçların lastiklerini patlattı.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan araç sahipleri, caddedeki bütün araç lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını izlediklerinde ikinci bir şok yaşayan sürücüler, lastiklerin çocuklar tarafından patlatıldığını gördü.

Vatandaşlar şikayetçi oldu
Durumu polise bildiren vatandaşlar, yaşanan olaya akıl erdiremediklerini belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çocukların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.
Hem kendisinin hem de kardeşinin otomobil lastikleri patlatılan Mustafa Karaca, şikayetçi olduklarını ve yaşanan olaya bir açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi.

“İnanın soru işareti, anlam veremiyorum”
Yaşanan olayın insanın aklına başka şeyler getirdiğini ifade eden Karaca, “Bu olay sabah saatlerinde yaşandı. Gelip iş yerini açınca baktım ki benim arabam, ondan sonra kardeşimin arabası, komşumun arabası, bu civardaki yaklaşık 11-12 aracın lastiklerini patlatmışlardı. Benim aracımın lastiği 9 yerden kesilmişti. Gidip lastiği değiştirdim. Yaşanan duruma anlam veremiyoruz. İnşallah düzelir. Bunu neden gerçekleştirmişlerdir. İnsanın aklına şu soru gelmiyor değil. Biri 11 yaşında kız çocuğu, diğerleri 10 yaşlarında 2 erkek çocuğu. Acaba bir lastikçi mi dedi. ‘kızım, oğlum gidin arabaların lastiklerini patlatın, ben de o lastikleri yapayım’ düşüncesi geliyor. Yani ne diye böyle bir şey yaptılar. Aklımda soru işaretleri var, anlam veremiyorum. İlk başta çocukların yapabileceği aklıma gelmemişti. Başkalarının günahını almıştım. Gerçekten 11 yaşındaki bir kız ile 10 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunun yaptığını kameradan gördük” dedi.

"Sen bu arabaların tekerleklerinden ne istedin”
Başka şey olsa yorum yapabileceklerini ama buna yorum yapmanın imkansız olduğunu kaydeden Karaca, “Öfkemiz şu şekilde, yani sen bu arabaların tekerleklerinden ne istedin. Bir sıkıntınız varsa, bir maddi imkansızlığınız varsa gel yardımcı olalım. Bu çok değişik bir durum. Bir hırsızlık olayına yorum yapabilirsiniz. Madde bağımlısı olsa yorum yapabilirsiniz. Uyuşturucu olayı olsa yorum yapabilirsiniz. Yani tekeri patlatana yorum yapamıyorum. Anlam veremiyoruz. İnşallah anlam veren olur da biz de bilgileniriz” diyerek yaşanan duruma sitem etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çocukların kimliklerinin tespit edilerek bulunması için çalışma başlattı.

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